La sua stagione sembrava essere finita già da un pezzo: invece Andrea Favilli, bruciando le tappe del proprio recupero, potrebbe a sorpresa tornare a disposizione di Cesare Prandelli per l'ultima giornata di campionato. Il Genoa sarà impegnato nella sfida verità sul campo della Fiorentina, che mette in palio la salvezza. Il centravanti arrivato dalla Juventus, scrive Il Secolo XIX, potrebbe accomodarsi in panchina e magari tornare utile a gara in corso. Nel momento più delicato della stagione rossoblù, con il rischio della retrocessione e un match fondamentale all'orizzonte, rispunta a sorpresa Favilli.