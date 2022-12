Il caso Portanova tiene banco. La Procura Federale ha infatti inoltrato al Tribunale di Siena, città in cui è avvenuto il fatto lo scorso 30 maggio 2021) la richiesta degli atti legati all’indagine sulla violenza sessuale di gruppo che ha portato il giocatore alla condanna in primo grado a sei anni di reclusione. E ha aperto un fascicolo sulla vicenda: Portanova è infatti un atleta e potrebbe essergli contestata la violazione dell’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva, che impone il rispetto dei principi di correttezza e di lealtà ai tesserati. Il caso è però una novità e non ci sono precedenti, ma si tratta di una scelta fatta anche per mandare un messaggio al Genoa, che a questo punto potrebbe valutare di sospenderlo in via cautelare. In ogni caso, alla chiusura delle indagini Portanova potrebbe essere deferito con la richiesta di sospensione o di squalifica.