Come preannunciato in mattinata il Genoa ha annunciato nel pomeriggio la separazione dall'ormai exe il contestuale affidamento del ruolo di direttore sportivo all'ex dirigente della JuventusQuesto il comunicato diffuso dal club: "Il Genoa CFC comunica che Marco Ottolini è il nuovo Direttore Sportivo della prima squadra. Nella sua ultima esperienza Ottolini ha ricoperto il ruolo di Loan Players Manager per Juventus FC, società per cui si occupava anche dei rapporti con i club esteri. In precedenza ha lavorato nel Dipartimento di Scouting Internazionale per RSC Anderlecht in Belgio. Contestualmente, 777 Partners e il Genoa CFC comunicano che Johannes Spors assumerà la posizione di Group Sporting Director per 777 Football Group. In questa posizione appena creata, Spors supervisionerà tutte le operazioni sportive del gruppo, rispondendo al CEO di 777 Football Group Don Dransfield e lavorando a stretto contatto con i Direttori Sportivi di ogni club di 777 Football Group. Il Presidente Zangrillo, il CEO Blazquez e tutto il Genoa CFC ringraziano #Spors e danno il loro benvenuto al Direttore Ottolini, augurandogli buon lavoro nel Club più antico d’Italia".