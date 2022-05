Il tecnico del Genoa Blessin ha parlato a Dazn. Le sue parole:



PARTITA - "È il calcio. Siamo ancora vivi. Dobbiamo lavorarci. Sono felice per Mimmo Criscito, avevo buone sensazioni. Ha avuto le palle. Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti, nell'intervallo ho cambiato perchè mi serviva quel tipo di centrocampista. Sono invecchiato di trent'anni nel finale (ride ndr)".



STASERA - "Non voglio paragonarla a Manchester City Real Madrid a ci sono quei momenti pazzi che se uno vede la partita si emoziona. Non abbiamo la miglior qualità ma dobbiamo andare sulla palla. Essere aggressivi è la mentalità giusta. Siamo ancora vivi".



AMIRI - "Gli stavo dicendo che ha fatto assist. Ha giocato bene, hai fatto una bella partita. Un bel assist per Gudmundsson, è lì che abbiamo vinto la partita. Amiri è stato bravo e si è preso dei falli buoni soprattutto nel primo tempo".