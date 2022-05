Blessin, a Sky Sport, parla così dopo la vittoria del suo Genoa sulla Juve.



COSA PUO' SUCCEDERE - "E' molto difficile da descrivere la sensazione. Non abbiamo iniziato bene, abbiamo avuto problemi in profondità e poi siamo cresciuti, avendo le nostre occasioni. Siamo migliorati passo dopo passo. Pablo è uscito e siamo stati più offensivi. Alla fine fai questo gol e pensi: cavolo, ci credi. Ho sempre avuto la sensazione che crediamo in ciò che facciamo e abbiamo mostrato tutto nel finale. Dopo l'1-1 hanno avuto occasioni incredibili, non hanno segnato e siamo andati avanti. Questo è il calcio delle emozioni. Abbiamo visto con Mimmo, ora ha la responsabilità ed è incredibile la pressione su di lui. Non si può dire che non sia meritata. Siamo tornati sul percorso".



CON CRISCITO - "Gli ho parlato. Il calcio è questo, sapevamo che un'altra occasione sarebbe arrivata. Avevo davvero la sensazione che ci fosse ancora qualcosa da raggiungere. E ci ha dato tanta qualità con la palla. Con la sua esperienza, il suo mancino... fa sempre un buon lavoro. E' stato bello vedere la sua performance dopo settimana scorsa. Il calcio è incredibile".