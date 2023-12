Mattiaè pronto a rientrare in campo contro la Juve. Il vicecapitano del Genoa ha parlato così: "Sono pronto. Con la Juve ci sarò. Sappiamo che per noi sarà una partita difficile, contro una squadra forte che si sta giocando il campionato con l’Inter. Ma ci stiamo preparando bene e vogliamo farci trovare pronti. Sicuramente dobbiamo migliorare. Le partite durano 90 minuti, dobbiamo saperli gestire tutti. Abbiamo buttato via tanti punti che avremmo meritato di conquistare. Tuttavia siamo in linea con quelli che erano i nostri obiettivi di classifica".