Il commento di Davide Ballardini a Rai Sport nel postpartita di Juventus-Genoa (ottavi di Coppa Italia) in cui la sua squadra è stata sconfitta 3-2 solo ai supplementari dai bianconeri: "A parte i primi venti minuti in cui siamo stati timidi, la squadra è cresciuta nel gioco e nella pressione diventando più padrona del campo. Abbiamo fatto una bella prestazione con alcune conferme tecniche importanti. Ho una rosa di ragazzi molto seri che si impegnano continuamente per crescere, e stasera si è visto. Strootman? Sta bene e ha grandi motivazioni. Poi sappiamo che il nostro campionato è difficile e complicato".



LA CURA BALLARDINI - "Quando alleni porti le tue idee e ti rapporti come sei tu. Io ho portato le mie idee, mi sono presentato come persona e ovviamente le mie idee devono tendere ad esaltare il gruppo che alleno e quindi ecco che tutto funziona".