Il commento di Davide Ballardini, allenatore del Genoa, dopo la sconfitta per 3-1 sul campo della Juventus: "Siamo cresciuti nel secondo tempo e, sul 2-1 per i bianconeri, abbiamo avuto due-tre occasioni molto pericolose per pareggiare. La Juve ora sta bene, si vede che credono di poter raggiungere il loro attuale obiettivo. Il Genoa ha fatto una buona partita: inizio timido, ma via via che il match andava avanti ha preso campo e personalità, e ha gestito bene il pallone. Poi abbiamo incassato il tris della Juve e siamo rimasti in dieci per il problema a Zappacosta. Ad ogni modo, la mia squadra mi è piaciuta! Ora iniziamo a pensare alla partita contro il Milan, e voglio che gestisca bene la palla e il pressing come ha fatto oggi all'Allianz Stadium contro una big."

IL VALZER DELLE PUNTE - "Agli attaccanti devo sempre dare fiducia, io li ruoto di continuo in formazione ma tutti sono molto coinvolti e quando giocano fanno il loro dovere. La loro bravura è quella di riuscire a fare sempre il loro".

LA CRESCITA DI ROVELLA - "Lui non si deve trovare in quelle situazioni di uno contro uno, e quando ci si trova deve temporeggiare di più e non si deve fare attaccare con questa facilità. Ma Cuadrado è capace di saltare tanti giocatori, mica solo Rovella... Nicolò diventerà sicuramente un giocatore da Juve!"

IL FUTURO DELLA SUA PANCHINA - "Penso a finir bene il lavoro di questa stagione, il resto verrà da sé"