Nelle ultime settimane Andrea Pirlo sembrava il nome più papabile per sostituire un Davide Ballardini sempre più sulla graticola sulla panchina del Genoa.all'indomani del pari stentato di Empoli, ma la notizia circolata immediatamente è quella dell'imminenteCosa c'è dietro questo cambio di rotta? Essenzialmente, la nuova compagine americana della società ligure.Ma col closing fissato al 15 novembre per il passaggio del 99,99% del capitale genoano a 777 Partners, spiega Calciomercato.com, PreziosiUna volontà che prevede in generale tanti investimenti per rilanciare in maniera decisiva il Grifone, e che nel caso della scelta dell'allenatore passa da Shevchenko, convinto dal progetto del Genoa "made in Usa" in unal'uomo che ha il mandato di gestire le attività sportive in Italia del gruppo statunitense., accostato anche all'altra squadra genovese, la Sampdoria. La Juve osserva quindi quale sarà il destino blucerchiato di D'Aversa e quali saranno le eventuali scelte del club di Ferrero.