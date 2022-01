Andrea Cambiaso piace a molti. Sul giovane esterno del Genoa, che sta impressionando nella sua prima stagione in Serie A, ci sono diversi dei principali club italiani. Dopo Milan e Juventus, ora sul 21enne ci sono anche Atalanta e Inter. I bergamaschi lo vorrebbero per sostituire Robin Gosens, mentre i bianconeri si muovono per dare un'alternativa di prospettiva sulla fascia.