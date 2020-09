1









Tutto fatto. Dettagli limati e contratti in via di definizione: tra poche ore Luca Pellegrini sarà un nuovo giocatore del Genoa. Ieri pomeriggio, racconta calciomercato.com, la dirigenza rossoblu si è incontrata con il procuratore del giocatore, Mino Raiola, raggiungendo l'intesa con esso e superando la concorrenza della Fiorentina. L'accordo con la Juve, invece, era già stato trovato in mattinata sulla base di un prestito secco annuale senza alcun diritto o obbligo di riscatto da parte del Grifone. Pellegrini è atteso ora in città per sostenere le visite mediche: potrebbe arrivare già oggi o al più tardi domani. Ritrova Maran come allenatore, già avuto nella sua avventura a Cagliari.