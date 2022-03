Manolo Portanova, centrocampista che ha militato dal luglio 2017 nella Juventus giocando prima con la Primavera e poi con la formazione Under 23. A gennaio il suo trasferimento al Genoa per 10 milioni. Questa sera nel corso della sfida di Serie A tra Genoa e Torino il centrocampista ha portato in vantaggio il Grifone.