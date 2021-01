3









Gennaio, calcisticamente sinonimo di mercato. La sessione che stiamo vivendo è straordinariamente diversa rispetto al passato, profondamente colpita dalla crisi finanziaria abbattutasi su tutto il mondo a causa del Covid-19. Poco denaro, tanta fantasia, c’è chi cercherà il più possibile di autofinanziare la propria campagna acquisti, chi proprio rinuncerà. La Juventus, dal canto suo, si sta muovendo su diversi tavoli, soprattutto per la famigerata quarta punta per la quale il nome in pole position è quello di Scamacca. Juve al lavoro, come di consueto, come in ogni mercato di gennaio che storicamente ha portato all’ombra della Mole colpi di alto livello. L’ultimo? Come dimenticarsela, Dejan Kulusevski, soffiato all’Inter all’ultima curva (dati Transfermarkt).



