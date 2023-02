Bravi ragazzi! Cos'altro vuoi dire? La Juventus Primavera esce dalla Youth League ai rigori dopo due espulsioni nei tempi regolamentari e tante occasioni create. La partita é evidentemente falsata nel secondo tempo, ma ai ragazzi di Montero c'é poco da rimproverare.- Decisivo in più di un'occasione, su di lui si può sempre contare- Non riesce a portare quel qualcosa in più. Trova poco spazio per spingere- La sua é una buona prova difensiva, sempre concentrato e preciso negli interventi; in un'occasione é decisivo. La sua partita é rovinata dall'espulsione dell'arbitro, sicuramente troppo severa- Perde il diretto avversario una volta, per il resto della gara é sempre attento ed elegante. Valore aggiunto.- Ottimo in fase difensiva, in più dà una grossa mano alla fase offensiva- Si crea una buona occasione con il mancino, ma fatica tremendamente a trovare gli spazi tra le linee e lasciare il segno (Dal 71'- Entra con la squadra in nove e la responsabilità di essere l'unico attaccante. Sfiora la rete, fa tremare l'incrocio)- Ruba tanti palloni e ribalta l'azione, buone aperture ad allargare il campo. Spesso, però, si incaponisce nella ricerca della soluzione individuale. Anche lui espulso, ingiustamente.- Danza sulla punta dei piedi e fa impazzire il centrocampo belga. Molto bene in costruzione, ancor meglio nello slalom gigante- Molte delle occasioni pericolose dei bianconeri passano dai suoi piedi. Non é sempre continuo, ma quando si accende sono dolori per gli avversari- Gioca spalle alla porta, fa a sportellate e permette alla squadra di alzare il baricentro. Poco ficcante, però, negli ultimi metri di campo. (Dal 54'- Contribuisce a costruire la diga difensiva)- Che ci sia da legare il gioco o farsi trovare pronto in avanti, si vede poco e sbaglia tanto. Nel finale, prima di uscire, si sacrifica e regge da solo l'attacco bianconero (Dal 71'- Quantità in mezzo al campo)- Che cuore, la sua squadra. Anche in nove, in campo c'è solo la Juve. Prestazione e atteggiamento da cui ripartire.