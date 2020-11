Domani sera è tempo di tornare a giocare in Champions League, con il return match contro il Ferencvaros all'Allianz Stadium. L'andata in Ungheria è finita 4-1 per la Juventus, con la doppietta di Alvaro Morata a scardinare la partita. I due gol dello spagnolo sono arrivati anche grazie a Cristiano Ronaldo, autore di un velo illuminante e di un assist (dove il velo l'ha fatto McKennie). Ennesime perle di un inizio stagione magico! La Juve ha pubblicato sui propri canali social ufficiali il video della doppietta di Morata