di Nicola Balice

La Juve guarda sempre al futuro. Ora più che mai. Con la rosa bianconera che inevitabilmente avrà bisogno nell'arco dei prossimi due anni di un processo di ringiovanimento serrato, in ogni reparto. Già avviato, basti pensare al supercolpo Matthjis de Ligt della scorsa estate: 85 milioni per quello ritenuto come il miglior difensore del futuro, già pronto per il presente. E su questa falsa riga si continua a operare, più o meno sottotraccia. Giovani già considerati da Juve, altri che potrebbero diventarlo. Con la caratteristica comune di essere nati dal 2000 in poi. Questi i profili principali sul taccuino di Fabio Paratici, tra big e scommesse.