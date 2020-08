Max Allegri in pole per la panchina dell'Inter. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, torna sulle parole di Conte e il gelo con Beppe Marotta. Il match con il Getafe in Europa League – visto anche il tema della telefonata con Zhang – è uno spartiacque del futuro dell'Inter e di Conte: in caso di vittoria il peso specifico del tecnico aumenta, in caso di eliminazione sarà molto diverso il rapporto di forza davanti a Marotta. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di divorzio il preferito è un altro ex juventino: Massimiliano Allegri.