Il caos legato al progetto SuperLega potrebbe avere strascichi importanti sul mercato nel breve termine. Come spiega approfonditamente Tuttosport, infatti, diversi presidenti di club non hanno visto certo di buon occhio l'iniziativa, ed è possibile che Juventus, Barcellona e Real Madrid, tra i più inossidabili promotori del progetto, avranno qualche problema nei prossimi mesi a trovare società bendisposte a fare affari con loro.



Contestualmente a ciò, la morte sul nascere della SuperLega non farà entrare nelle casse di Juve, Real e Barça le ingenti cifre sperate per far respirare i bilanci. Ed entro il 30 giugno c'è da mettersi a posto con le plusvalenze... Ecco che allora il quotidiano oggi in edicola parla di due nuove idee, che si inserirebbero nel solco dell'operazione Arthur-Pjanic: scambi non solo tecnici, ma anche di voci di ricavo reciproche.



Il primo sarebbe sempre tra Juve e Barcellona: Leonardo Bonucci in blaugrana, Sergi Busquets in bianconero. Entrambi esperti e dotati di visione di gioco, cambia solo la collocazione geografica sul terreno di gioco. Al centro della retroguardia Bonucci, davanti alla difesa Busquets.

L'altra ipotesi è uno scambio Juve-Real tra Rodrigo Bentancur e Marco Asensio. Il centrocampista uruguayano andrebbe a Madrid e costituirebbe per la Juventus un'interessante plusvalenza nonostante la percentuale sulla rivendita che vanta il Boca Juniors. Mentre a Torino approderebbe un profilo di sicura qualità.