La rivoluzione di Antonio Conte e Beppe Marotta in casa Inter miete le prime vittime. Mauro Icardi è una di esse: l'attaccante argentino è stato escluso dal progetto nerazzurro e si trova, di fatto, deve necessariamente guardarsi intorno. La Juventus è un'opzione concreta, anche se la dirigenza milanese ha fatto capire di non voler cedere il giocatore ad una diretta concorrente. Insomma, il derby d'Italia è più acceso che mai. MEDIAZIONE – Peraltro, la rivalità è acuita da un dettaglio non indifferente riportato da Repubblica. I rapporti tra Marotta e Paratici si sarebbero raffreddati bruscamente dopo l'addio dell'ex Sampdoria dalla Juve. Una sorta di rivalità nella rivalità. Di fronte a questo blocco, Andrea Agnelli avrebbe deciso di affrontare di petto la situazione, muovendosi in prima persona per portare Mauro Icardi a Torino. Un colpo di scena vero e proprio che di fatto apre a nuovi scenari di mercato.