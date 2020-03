Sono tanti i gesti dei personaggi del mondo del calcio per aiutare in questa complicata e dolorosa situazione che il coronavirus ha deciso per tutte le persone. Da Mourinho, che è sceso in campo per sostenere gli anziani per portare cibo e medicinali agli anziani chiusi in casa a causa della pandemia, agli steward del Liverpool, che si sono offerti per gestire la ressa nei supermercati. Ora ci ha pensato anche Miralem Pjanic a dare un contributo di utilità pratica per le persone. Attraverso una storia su Instagram, il centrocampista della Juventus ha sostenuto l’iniziativa della gelateria Yummy di Torino, che si è resa disponibile nel consegnare i gelati a domicilio.