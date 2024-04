Il gruppo GEDI ha rinnovato il consiglio d'amministrazione. Nel corso dell’Assemblea dei Soci di GEDI, che si è svolta oggi a Torino, come riferisce Calcio e Finanza, sono stati nominati amministratori Marco Bassetti, Marco De Benedetti, Diyala D’Aveni, Francesco Dini, John Elkann, Turi Munthe, Carlo Perrone, Maurizio Scanavino e Umberto Tribuzio.Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a seguito dell’Assemblea,Il CdA ha anche ringraziato i consiglieri uscenti Federico Marchetti, Tatiana Rizzante e Pietro Supino per l’impegno prestato in questi anni a favore del Gruppo.