Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero ancora 20 milioni che ballano nella trattativa tra Juve e Chelsea per effettuare lo scambio Vlahovic-Lukaku. Non ci sarebbero stati quindi passi avanti nelle ultime ore. Ecco perché, si legge sul quotidiano, i due club si prenderanno qualche giorno di pausa per riflettere. Settimana prossima si risentiranno per capire se ci sono le condizioni per proseguire l'operazione.