Juventus, mossa per Zirkzee

Juventus, la concorrenza per Zirkzee

. Sì, perché i rossoneri sono scattati per primi, ma i bianconeri sono in forte risalita. E lo è anche l'Arsenal, con l'Inter defilata: la corsa al gioiello del Bologna, per il quale il Bayern vanta un diritto di riacquisto (40 milioni) e una percentuale sulla rivendita (40%), si preannuncia lunga e costosa, con mosse giorno dopo giorno e nuovi inserimenti che non si possono escludere. Intanto, però, Juventus e Milan sono in prima fila con l’Arsenal. Il prezzo è il vero limite, visto che rischia di salire oltre i 50-60 milioni più bonus. Tutto a vantaggio del Bayern e anche del Bologna.Giuntoli vorrebbe aggiungere Zirkzee a Vlahovic e a fargli spazio in rosa e nel monte ingaggi sarebbero Moise Kean (contratto in scadenza nel 2025) e Arek Milik, non più intoccabile. L’olandese non sarebbe un vice del serbo, perché i due potrebbero alternarsi, ma anche giocare insieme.. E la carta Thiago Motta sarebbe un'altra mossa a favore dei bianconeri.I rossoneri, invece, per primi hanno messo l’attaccante olandese nel mirino e necessitano di un sostituto di Giroud, ma il Milan non parteciperà ad aste ed è pronto un assegno da 45-50 milioni, oltre alla carta Saelemaekers, in prestito al Bologna con diritto di riscatto a 9,5 milioni da giocarsi per facilitare le cose. E l’Arsenal? L’insidia è concreta. Oltre alle cifre da Premier League, ora il club può ingolosire il talento con il gioco e il campionato più famoso al mondo.