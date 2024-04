Juventus, Zaniolo è un obiettivo?

La Juve lavora non solo per il centrocampo ma anche per il reparto offensivo. La dirigenza si sta muovendo su diversi profili, in particolare che possono giocare da esterni offensivi o essere un jolly per il reparto. C'è la possibilità che Nicolò Zaniolo arrivi a Torino?Da sempre Zaniolo è accostato alla Juventus, che soprattutto ai tempi di Fabio Paratici era realmente interessata all'ex Roma. Anche nella scorsa estate si è parlato di un possibile suo trasferimento in bianconero. Secondo la Gazzetta dello Sport, non risultano al momento ritorni di fiamma per Nicolò Zaniolo, già trattato dalla Juventus in più sessioni di mercato.