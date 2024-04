Yildiz, i dettagli del rinnovo con la Juventus

Yildiz avrà la maglia numero 10?

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Questione di qualità, colpi, personalità e atteggiamenti:. Sensazione rafforzata dalle ultime mosse del club, che come da programmi ha blindato il ragazzo con il rinnovo del contratto.Ormai s’aspetta più soltanto l’ufficialità della fumata bianca (fino al 2028, stipendio intorno al milione lordo più bonus), che, riferisce la Gazzetta dello Sport,(15 maggio). Alla Continassa sono stati reattivi nel lanciarlo e anche nel “difenderlo” dagli attacchi delle big europee: Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund su tutti.Quando si parla di Yildiz però, gli aspetti tecnici si intrecciano a quelli commerciali.. Promessa che diventerà realtà una volta che si concretizzerà il divorzio con Paul Pogba, attualmente squalificato 4 anni per doping ma in attesa del ricorso al Tas di Losanna.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!