Come scrive La Gazzetta dello Sport, laè pronta a blindare Kenanfino al 2029, prolungando il suo contratto di altri due anni con adeguamento dell'ingaggio dai 350.000 euro attuali al milione: una mossa per dare un segnale a lui e alle big europee che lo hanno messo nel mirino (si parla soprattutto di Borussia Dortmund, Lipsia, Liverpool e Arsenal). Il classe 2005 turco, insomma, è un intoccabile per il club bianconero, che vuole anche proporgli il(che ha già avuto in Next Gen): una scelta, questa, che farebbe felice anche, di fronte a una sicura impennata delle vendite.