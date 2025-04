Gazzetta - Yildiz non si dà pace: si allena alla Continassa nel giorno di riposo, verrà multato dalla Juventus

AFP via Getty Images

non trova pace, nè spiegazione, a quel brutto gesto commesso in Juventus-Monza che a questo punto rischia fortemente di compromettere il finale di stagione della stellina turca. In attesa del verdetto del Giudice Sportivo, che con ogni probabilità infliggerà 2 giornate di squalifica al numero 10 bianconero, Kenan continua a rimuginare sul proprio errore, consapevole di aver arrecato un grosso danno alla squadra in un momento a dir poco determinante della stagione.Nella giornata di lunedì sono arrivate le scuse di Yildiz, a mezzo social: il classe 2005 attraverso un messaggio diffuso tramite una Instagram Story ha chiesto scusa a tutti per la brutta reazione nei confronti di Paolo Bianco, ribadendo che non era assolutamente sua intenzione colpire l'avversario.

Il messaggio di Yildiz

Yildiz alla Continassa nel giorno di riposo

Multa in arrivo

"Sono profondamente dispiaciuto per quanto è accaduto in campo. Non era mia intenzione colpire il mio avversario e mi scuso con lui. Mi preme chiarire che si tratta di un gesto andato oltre le mie reali intenzioni e che non riflette la mia natura e il mio modo di vivere il calcio" ha scritto Yildiz in una story. Vorrei ribadire le mie scuse per quanto accaduto anche ai miei compagni, al mio allenatore, allo staff, al Club e ai tifosi e ringraziarli per il loro supporto che anche in questa situazione non è mai mancato", è il messaggio apparso sul profilo Instagram del numero 10 della Juventus.Come riferisce da La Gazzetta dello Sport, nonostante il giorno di riposo concesso da Igor Tudor alla squadra in vista del finale di stagione, Yildiz si è comunque presentato alla Continassa e volto ed espressioni erano quelle tipiche di chi, consapevole dell'ore, ha faticato a prendere sonno nelle ultime ore. Yildiz si è inoltre scusato con Paolo Bianco, ovvero il giocatore del Monza colpito proprio dal talento turco: Bianco, dal canto suo, ha accettato le scuse, arrivate in forma privata, da parte dell'ex gioiellino del Bayern Monaco.Sempre stando a quanto riferisce La Gazzetta della Sport, secondo quanto prevede il regolamento interno della Juventus, Yildiz verrà multato a causa del suo gesto e come sempre l'importo verrà destinato ad opere benefiche. L'attesa, ora, è tutta per il verdetto della Giustizia Sportiva, ma c'è tutta l'aria di una pesante sanzione in arrivo.