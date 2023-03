. Non c’è stato bisogno di un lungo percorso di ambientamento, da subito l’attaccante classe 2005 è diventato centrale per gli schemi di Paolo Montero e ha contribuito ai risultati dei bianconeri con continuità nel servire assist e fare gol. Secondo quanto riporta Gazzetta, però, il turco sarebbe deluso dal trattamento ricevuto dal club: “Al talentino turco-tedesco, potendo misurarsi in un campionato "di grandi" (la Serie C). Invece, dopo l'esordio con la Virtus Verona poco prima di Natale, Kenan ha collezionato solamente una panchina, senza entrare in campo, contro il Lecco il 19 febbraio”.Al momento della firma – la Juve lo ha strappato alla concorrenza di altre grandi d’Europa -, la promessa sarebbe stata quella di una prima parte di stagione con la Primavera, per poi fare il salto in Next Gen: cosa che non è avvenuta: “. In sostanza, aveva scelto la società bianconera proprio per la bontà del processo prospettatogli, con la convinzione di poter giocare in pianta stabile in Serie C nella seconda parte di stagione”.Adesso, le big d’Europa – il Barcellona sarebbe in prima fila -, osservano da vicino la situazione.