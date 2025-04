Gazzetta - Yildiz atteso in gruppo: può farcela per Parma-Juventus

Koopmeiners e Yildiz recuperano per Parma-Juventus?

In conferenza stampa oggipotrà dare indicazioni più chiare su chi recupera e chi no per Parma-Juventus, in programma lunedì alle 20:45. Nell'allenamento di ieri non c'erano ancora con il gruppo Koopmeiners e Yildiz mentre è rientrato McKennie. Le ultime su Koopmeiners e il turco.Yildiz, fermatosi due giorni fa per una contusione alla coscia, come riferisce la Gazzetta dello Sport, oggi è atteso in gruppo e se tutto andrà per il meglio sarà disponibile per la trasferta di lunedì a Parma.

Si va verso il forfait, invece, per l’olandese, uscito acciaccato dalla vittoria contro il Lecce. L'ex Atalanta, alle prese con l’infiammazione del tendine d’Achille, non ha ancora smaltito il fastidio e nel suo caso prevale la prudenza: quasi sicuramente salterà il match del Tardini conl’obiettivo di tornare per il Monza (domenica 27 aprile). Ancora out Mbangula, che salterà la sfida di lunedì dopo aver già saltato quella contro il Lecce.