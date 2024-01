Yildiz è il 'nuovo' acquisto della Juve, e quanti ruoli per il talento

Ci sono volute le ultime due partite del 2023 ma alla fine Kenansi è preso la scena Il 2024 può essere l’anno della definitiva esplosione del talento turco. Se lo augurano un po’ tutti, da Massimilianche l’ha lanciato a Cristianoche l’ha tolto senza indugi dal mercato. Yildiz non si vende, è il futuro della Juve.Ora checon solo due posti per cinque giocatori. Adesso la Juve è chiamata al doppio confronto con la Salernitana, il primo giovedì in Coppa Italia. Ad aspettare la vincitrice c'è il Frosinone e passare il turno per il tecnico è doppiamente importante; da una parte l'obiettivo di vincere un trofeo dopo diversi anni, dall'altro la possibilità di dare minutaggio a tutti, compreso Yildiz.Anche perché è difficile che le panchine di Chiesa (o Vlahovic con il Frosinone), possano diventare una costante. Come fare allora per dare continuità alla crescita di Kenan? L'ex Bayern Monaco non è una seconda punta pura, ma sia in Primavera che poi in NextGen e nelle amichevoli estive con la prima squadra è stato provato spesso in altri ruoli. Da trequartista, ala e interno di centrocampo.che potrebbe far pensare all'allenatore anche variazioni tattiche, dall'inizio o a partita in corso.La più affascinante è quella con Kenan e Chiesa contemporaneamente in campo, dietro a una prima punta. Sinora è solamente una suggestione, perché il 3-5-2 ha dato certezze e stabilità alla squadra. Ma mai dire mai. In allenamento Max ha già provato la difesa a quattro, scontato non si precluda anche l’ipotesi di un cambio a centrocampo (due mediani?), aggiungendo così un uomo in avanti. Di certo sarebbe una Juve con un grado di imprevedibilità e pericolosità in più.