Gazzetta - Weah e Mbangula possono lasciare subito gli Stati Uniti

Weah e Mbangula lasciano subito la Juventus?

Come confermato da La Gazzetta dello Sport, è caldissima la trattativa per il trasferimento dial, tanto che si potrebbe chiudere tutto in tempi brevissimi per una cifra vicina ai 25 milioni di euro (più eventuali bonus). Entrambi i giocatori sono con laal Mondiale per Club, dove però hanno trovato pochissimo spazio in campo (45 minuti all'esordio per l'americano, 0 per il belga).La squadra in questo momento si trova a Orlando, in Florida, dove nelle scorse ore ha svolto il primo allenamento in vista del match contro il Manchester City. E non è escluso che Weah e Mbangula possano lasciare subito il ritiro per raggiungere l'Inghilterra, prima appunto della terza e ultima partita del girone del Mondiale in programma giovedì alle 21.00 (ora italiana). Se ne saprà di più nelle prossime ore.