Vlahovic contro Lukaku, il confronto

partite: 23

gol: 15

assist: 4

percentuale realizzativa: 19%

partite: 23

gol: 9

assist: 2

percentuale realizzativa: 20%

Dusan Vlahovic, per un’estate ha sentito dire che Lukaku era meglio di lui perché più freddo in zona gol e meglio capace di giocare insieme ai compagni, e invece nel confronto a distanza ha “battuto” il belga proprio su quel terreno, scrive la Gazzetta dello Sport. L’elaborazione dati di Sofascore racconta che il bianconero segna a una velocità praticamente doppia rispetto al giallorosso, un gol ogni 106 minuti contro uno ogni 209. Con una percentuale realizzativa analoga ma semplicemente facendosi trovare più spesso dove deve, con più tocchi in area e quasi il doppio dei tiri.