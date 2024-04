Juventus, mai così male in attacco da 25 anni: il dato

Chiesa crea, lui sbatte sul palo e lì inizia a incupirsi. Un errore grave, anche duro da accettare, sul quale ha cominciato a rimuginare, bissato poco dopo da un altro, stavolta su suggerimento di Federico Gatti. Un uno-due terribile, con due palloni e due occasioni fallite nel primo tempo, con tutta la rabbia che ne è seguita. Vlahovic non si ripreso con il passare dei minuti e insieme a Dusan si è fermato tutto l'attacco bianconero.Il dato è chiaro. Come scrive la Gazzetta,E Vlahovic? Dusan, si legge ancora, ha abbracciato Allegri che era lì accanto al momento del cambio, però si vedeva che avrebbe voluto prendere a cazzotti il mondo. Vlahovic è così, ancora troppo condizionato da uno sbaglio, incapace di voltare pagina subito e rimanere dentro la partita. Qualche volta ci era riuscito nelle sfide precedenti, ma su questo aspetto deve ancora migliorare. E' giovane e il tempo non gli manca, ma al momento questo è uno dei suoi più grandi limiti. Era stato l'eroe del derby giocato all'Olimpico Grande Torino la scorsa stagione, stavolta è stato decisivo in negativo ed rimasto a secco come nelle ultime 6 partite di campionato (di cui due saltate per squalifica). E l'ultima rete in Serie A è datata 25 febbraio (doppietta al Frosinone), da allora ha fatto centro solo una volta in Coppa Italia (alla Lazio). E se Vlahovic non segna la Juventus fa fatica.