Dusan Vlahovic è reduce dalla brutta prestazione contro il Torino, dove non ha trovato il gol nonostante due grandi chance. La Gazzetta dello Sport analizza la stagione dell'attaccante e in particolare come si suddividono i gol. Vlahovic è andato a segno finora in undici diverse partite di campionato: di queste, otto sono arrivate contro le ultime sette squadre in classifica e solo tre (Inter, Bologna e Lazio all’andata) contro le prime tredici della classe, di cui solo due al momento in zona Champions. Ovvero, le ultime sette della Serie A Vlahovic le ha trafitte tutte, ma contro avversarie di media e alta classifica il suo bilancio è stato ben diverso, soprattutto negli ultimi sei mesi. Che porta a una valutazione sulla sua incisività nelle partite importanti, come era quella di ieri contro il Torino.