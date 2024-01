Nonostante il grande rendimento nelle ultime settimane di Dusan Vlahovic, il serbo ha uno stipendio a salire che supererà i 12 milioni nel 2025-26. Tanti, troppi per una Juve che deve fare i conti con un bilancio da raddrizzare. Un anno di contratto in più servirebbe soprattutto ad abbattere la quota di ammortamento e, in caso di cessione, allargare la forbice dell’eventuale plusvalenza, riferisce la Gazzetta dello Sport. Un rinnovo quindi non significherebbe permanenza sicura ma sarà comunque molto importante per la Juve riuscire a trovare l'accordo.