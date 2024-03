Proprio ora che la Juventus in crisi di risultati con sei punti nelle ultime sette partite ha più bisogno di essere trascinata fuori dal pantano, Vlahovic per un giorno è tornato ai problemi di un tempo, fisici e caratteriali, che hanno a lungo sabotato la sua esperienza bianconera, scrive la Gazzetta dello Sport. Un affaticamento all’adduttore della coscia destra lo aveva costretto a inizio febbraio a restare fuori con l’Udinese, ma adesso è tornata a farsi sentire la schiena, con la dorsalgia che gli ha imposto anche in questa finestra delle nazionali il forfeit con la Serbia, restando alla Continassa a fare lavoro differenziato e unendosi al gruppo solo alla ripresa di lunedì. Poi c'è il nervosismo; il tema non è la carica agonistica da cui nascono gli sfoghi di campo, perché non è detto che chi ha atteggiamenti meno plateali sappia gestire meglio i nervi. Ma oltre la forma,di cui è causa e insieme effetto.