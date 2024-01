Juve-Frosinone, chi in attacco?

Post partita in diretta con IlBianconero.com: sul nostro canale Youtube torna OR LIVE. In studio Antonio Romano, con Marcello Chirico in collegamento e Cristiano Corbo dall'Allianz Stadium.

Come contro la Salernitana sono rimasti in tre a disposizione nell'attacco della. Scelte quindi ridotte per Massimiliano Allegri in vista della sfida di Coppa Italia, valida per un posto in semifinale. Moise Kean è ancora ai box e comunque in mezzo alle voci di mercato. Federico Chiesa invece non è ancora pronto dopo il problema al ginocchio e non è stato convocato. Yildiz, Milik e Vlahovic, uno di loro partirà fuori contro il Frosinone.Il centravanti serbo infatti ci sarà anche se non al meglio della forma visto che è reduce da giorni di influenza. Si è rivisto in campo solamente ieri, una volta smaltita la febbre. Ecco perché a meno di sorprese,in attacco, una coppia che si era già vista, proprio contro il Frosinone in campionato. In quel caso, Kenan segnò dopo appena 12 minuti con una prodezza ma servì Vlahovic nel finale per vincere la partita.non segna da ottobre. Sono passati quasi 100 giorni dall’ultima esultanza, in gol soltanto due volte finora (Lecce e Torino). Un po’ perché le occasioni per giocare titolare non sono state tantissime (585 minuti in tutto) e un po’ perché a volte la mira non è sempre stata quella dei tempi migliori. Momento opposto quindi a quello di Yildiz, che invece si sta prendendo la Juve partita dopo partita. Allegri comunque si fida di entrambi...e se non basteranno, c'è Dusan in panchina, pronto di nuovo a fare la differenza, come nelle ultime partite.