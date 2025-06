Gazzetta - 'Vlahovic non accetta la riduzione dell'ingaggio'

Getty Images

Un contratto pesante: bonus fedeltà e stipendio in salita

Il futuro di Dusanallaè sempre più incerto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha adottato una linea chiara: nessun rinnovo senza riduzione dello stipendio. Dal suo insediamento, il presidente Ferrero insieme all’amministratore delegato Scanavino ha avviato una politica di contenimento dei costi che ha portato tutti i rinnovi a subire una decurtazione media del 15%. Vlahovic non fa eccezione: o accetta, o sarà fuori dal progetto tecnico.Quando arrivò a Torino nel gennaio 2021, Vlahovic firmò un contratto “a salire” che prevedeva bonus fedeltà negli ultimi due anni. Una formula inusuale nel calcio, ispirata più al mondo dei motori e voluta dall’ex AD Arrivabene. Alla base, uno stipendio da 8 milioni netti, destinato a salire fino a 12 nel 2026. Il primo step, fissato per il 30 giugno 2025, prevede un aumento automatico a 10,5 milioni. Il club avrebbe tentato una cessione anticipata per evitare questi costi, ma senza successo.

La proposta della Juventus: ingaggio dimezzato

La nuova dirigenza, con Comolli al timone, ha presentato una proposta in linea con la nuova politica salariale: 6 milioni di base più bonus, praticamente la metà di quanto il serbo guadagnerebbe nel suo ultimo anno. Vlahovic, però, non vuole scendere sotto quota 10. Al momento non ci sono offerte concrete da top club europei, solo timidi interessamenti da Turchia e Arabia Saudita. Il rischio, sempre secondo Gazzetta, è che Vlahovic resti a Torino da separato in casa, con un ingaggio pesante e motivazioni in calo.