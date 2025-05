Gazzetta - Vlahovic nel mirino dell'Atletico Madrid

AFP or Licensors

L'Atletico Madrid su Vlahovic

Al momento pensa solo alla Juventus , a giudicare dai sorrisi con cui si è presentato ieri in allenamento con la speranza di tornare presto in campo, se non altro a gara in corso al posto di Randal Kolo Muani., però, sembra ormai lontano dalla Continassa, lì dove ha vissuto una stagione di alti e bassi con un feeling mai pienamente sbocciato con la piazza, che ormai pare rassegnata a vederlo partire in estate, a un anno dalla scadenza di contratto.Il futuro del serbo, comunque, è ancora tutto da scrivere. E dopo le voci relative al Fenerbahce di José Mourinho, ora La Gazzetta dello Sport suggerisce un'altra squadra sulle sue tracce: si tratta dell', che evidentemente sta valutando Vlahovic in vista di una lunga estate di mercato in cui, come sempre, gli attaccanti saranno sempre al centro di voci e intrecci tra club di tutta Europa.