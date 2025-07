Gazzetta - Vlahovic dice sì ad Allegri: il piano del Milan e la chiamata dell'Inter

Vlahovic dice sì ad Allegri

Oggi è il giorno in cui Massimilianosi (ri)presenta da allenatore del; il tecnico parlerà in conferenza stampa alle ore 13 e non è difficile immaginare che tra le tante domande, ce ne sarà una anche che riguarderà DusanConoscendolo, l'ex allenatore dellanon si sbilancerà e al massimo chiuderà il discorso con una battuta. Allegri però aspetta un centravanti nelle prossime settimane e il nome del serbo rimane assolutamente nella lista rossonera.iniziati tempo fa, tra l'entourage del giocatore e il club. Dei primi approcci per sondare il terreno e capire le volontà del serbo, che non ha chiuso ai rossoneri, o meglio,Il tecnico livornese lo ha allenato per due anni e mezzo e approvò senza dubbi il suo arrivo nel gennaio 2022. Al di là del campo e del rendimento di Vlahovic, che ha vissuto alti e bassi, il rapporto con Allegri è solido ma soprattutto, come riferisce la Gazzetta dello Sport è continuato anche dopo che l'allenatore ha lasciato la Juventus.



Il piano del Milan per Vlahovic

Ecco perché nonostante la posizione del serbo, che ha rifiutato fino a qui le proposte ricevute, in particolare quella più concreta del Fenerbahce e la non apertura ai sondaggi provenienti dall'Arabia Saudita e vorrebbe restare a Torino andando in scadenza di contratto, ad Allegri difficilmente direbbe di no. L'agente del serbo, Darko Ristic, scrive il quotidiano,e libero di lasciare la Juventus a zero. Scenario questo che il club bianconero vuole evitare in tutti i modi per non tenersi in casa un giocatore così, che guadagnerà 12 milioni e in netta rottura con la società.anche se il vero nodo è legato all'ingaggio. I rossoneri potrebbero offrire un contratto da 6 milioni di euro, cifra molto lontana da quella che guadagnerà restando a Torino. Si apre quindi anche lo scenario di un aiuto da parte della Juve a coprire parte dell'ingaggio o offrire una buonuscita. Idea che però alla Continassa per il momento scartano.