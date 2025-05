Gazzetta - Vlahovic, l'ultimo ballo prima dell'addio: Premier League e Turchia in pressing

Getty Images

Con ogni probabilità le prossime tre gare di campionato, e verosimilmente anche il Mondiale per Club, saranno le ultime uscite dicon la maglia della. L'attaccante serbo, il cui contratto scade il 30 giugno 2026, non ha trovato gli argomenti giusti per imbastire un rinnovo di contratto e salvo colpi di scena ad oggi alquanto improbabili, le strade si separeranno con un anno d'anticipo.Tudor spera di avere a disposizione, magari part-time, già contro la Lazio in quello che assume tutti i connotati dello spareggio con vista sul quarto posto. Perché sì, "il futuro è oggi" come ama ripetere il tecnico croato. Sì perché anche se Vlahovic non può essere per forza di cose al meglio della condizione, per centrare l'obiettivo quarto posto. Serviranno anche i goal del numero 9 zebrato, seppure l'ultimo risale ormai a 73 giorni fa, in occasione dello 0-1 di Cagliari.

Premier e Turchia in pressing

Solo alla fine di questo percorso, si potrà davvero mettere mano al futuro e ad un capitolo tutto nuovo da scrivere. Perché sì, questa volta siamo davvero al passo d'addio. Vlahovic e la Juventus si saluteranno dopo tre stagioni e mezzo condite da poche luci e tante ombre, con una Coppa Italia in bacheca, griffata proprio dal lampo dell'attaccante serbo contro l'Atalanta lo scorso 15 maggio 2024. E' passato più di un anno, sembra passata una vita.Che il futuro di Vlahovic sarà lontano da Torino, ormai non è più un mistero. Ma dove andrà l'ex attaccante della Fiorentina. Il corteggiamento da parte della Premier League non suona affatto come una novità e tra i club maggiormente interessati ci sarebbe proprio il Newcastle e chissà che l'asse non possa diventare estremamente caldo coinvolgendo magari anche Sandro Tonali, pallino di Cristiano Giuntoli.Nei confronti del classe 2000, però, occhio a non sottovalutare le sirene provenienti dalla Turchia, con Fenerbahce e Galatasaray che sarebbero pronte a battagliare per arrivare al centravanti serbo. La Juve, dal canto suo, sarebbe costretta ad incassare una cifra non troppo elevata visto il rimanente anno di contratto, ma anche questo non sembra poter ostacolare quello che sembra un destino già tracciato.