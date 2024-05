Lukaku-Vlahovic: il confronto a fine stagione

L'estate di Dusan Vlahovic ha subito un'improvvisa svolta il 31 agosto 2023, quando Romeluha firmato con la Roma, mettendo fine alle voci di mercato riguardanti il centravanti serbo. Fino a quel momento,era stato oggetto di speculazioni sul suo futuro, con l'opzione di un trasferimento al Chelsea in cambio di Lukaku, un'operazione supportata da Massimiliano Allegri.Sono passate 35 settimane da quel momento e sembra che laabbiano fatto bene a non concludere lo scambio. Questa sera, le due punte si ritroveranno in campo con obiettivi e mentalità diverse:cerca di garantire allala qualificazione alla prossima Champions League, mentre Vlahovic è determinato a conquistare la Coppa Italia e chiudere una stagione di successo.Perla partita di stasera è cruciale e potrebbe essere la sua ultima occasione per lasciare il segno all'Olimpico in una grande sfida. Nonostante la sua forma leggermente calante, vuole dimostrare la sua importanza anche in partite decisive come questa.D'altra parte, lapunta super rompere una serie di pareggi in campionato e consolidare la loro posizione in Champions League. Vlahovic, insieme a Paulo Dybala, è stato uno dei giocatori più influenti dall'inizio del 2024, con 12 gol ciascuno. Tuttavia, ha segnato solo una volta negli ultimi 6 incontri di campionato e cerca di ritrovare la sua migliore forma per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi.Entrambi i giocatori sono determinati a fare bene stasera, con Lukaku che cerca di rompere il tabù contro le squadre di vertice e Vlahovic che vuole chiudere la stagione con un successo e iniziare l'estate con una prospettiva positiva, lontano da possibili controversie di mercato.