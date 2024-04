La reazione di Vlahovic dopo la sostituzione



Perché è stato sostituito?

È stata una serata insolita per, che fino a questo punto della stagione non era mai stato sostituito così presto durante una partita. Solitamente, quando giocava meno, era perché entrava a partita in corso. Tuttavia, questa volta è stato il primo cambio di Allegri, e non essendo riuscito a segnare, l'immagine saliente della sua serata è stata quella del momento in cui è stato sostituito al 62'.Le telecamere hanno catturato il suo viso frustrato mentre si dirigeva verso la panchina: una manata alla bandierina, seguita da qualche imprecazione, uno sguardo verso l'area tecnica della Juventus nella speranza di incrociare quello di Allegri. Ma nessun abbraccio né stretta di mano col tecnico, solo la rabbia manifestata gettando a terra una bottiglietta ricevuta da un collaboratore, prima di togliersi la maglia e salire verso la panchina.ha chiarito che la sostituzione di Vlahovic non è stata motivata da problemi fisici, nonostante la borsa del ghiaccio sul suo ginocchio al momento dell'uscita dal campo. Ha spiegato che si è trattato di una sostituzione tattica, condisponibili in panchina e la scelta ricaduta su Milik per dare freschezza all'attacco, considerando che il Milan stava alzando il baricentro. Ha sottolineato che Vlahovic aveva fatto bene fino a quel momento, ma la sua decisione di fare il cambio era motivata dalla necessità di avere giocatori freschi in avanti.Ha anche rassicurato sul fatto che non c'era nulla di particolarecon, enfatizzando che è stato un cambio tattico che riteneva giusto e che sperava che il giocatore avesse comunque fornito una buona prestazione.Esattamente, è stata una scelta tecnica da parte di Allegri, e la dinamica del gioco ha dimostrato che la decisione ha avuto un impatto positivo sul campo. Dopo l'uscita di Vlahovic, la Juventus ha mostrato una brillantezza che non aveva ancora espresso, il che conferma, almeno dal punto di vista del gioco, la validità della sostituzione. È vero che l'inserimento di più giocatori offensivi ha contribuito ad alzare il baricentro della squadra, influenzando positivamente il rendimento complessivo.