Lazio-Juve: non solo gol da Vlahovic

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Dopo il 2-0 dell'andata, in linea teorica non ci sarebbe nemmeno bisogno dei suoi gol. Difficilmente, però, Dusansarà disposto a fare a meno di segnare, nel match di domani sera tra lae la, che è pure la squadra a cui ha fatto più male in carriera con 7 reti in 9 incroci, 3 nelle ultime 2 sfide. Ma le cifre non dicono sempre tutto, perché nella Capitale spesso le cose si sono messe male per il serbo, come ricorda La Gazzetta dello Sport: un solo centro tra i biancocelesti e i giallorossi, ma pure lo scotto del primo rosso diretto in carriera, il 27 giugno 2020.Oggi Dusan ha fame, ha voglia di fare bene e di vincere finalmente un trofeo in bianconero. La Juventus ha bisogno di lui, ma in questo caso dovrà chiedergli anche una gara di sacrificio, perché c'è un vantaggio da difendere: all'Olimpico, quindi, Vlahovic dovrà innanzitutto portare il primo pressing e alleggerire la pressione avversaria nei momenti di difficoltà; quest'anno ha fatto meglio anche in questo senso, la maturazione di un centravanti passa pure attraverso queste piccole cose.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!