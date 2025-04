Gazzetta - Vlahovic, la Juventus ha fissato il prezzo: si muove la Premier League

è tornato a giocare con, che lo ha rimesso al centro della Juventus dopo che dall'arrivo d i Kolo Muani era stato ai margini. Almeno per il presente, mentre per il futuro la situazione non è cambiata. Si avvicina la fine della stagione e di conseguenza la fine dell'esperienza del serbo a Torino.e quindi in estate, ad un anno dalla scadenza, sarà separazione con la Juventus.Vista la portata del suo ingaggio, da 12 milioni di euro, la futura destinazione non potrà che essere in un club ricco. Da escludere l'Arabia Saudita, che l'attaccante non valuta come meta al momento. Se per i top club dell'Europa continentale,gli spiragli potrebbero aprirsi soltanto in caso di cessione dei propri centravanti titolari, in Inghilterra, riferisce la Gazzetta dello Sport, l'attenzione su Dusan è già alta da gennaio. E il centravanti gradirebbe il trasferimento in Premier League.

Nella sessione invernalsi legge, e non è escluso che ci sia un riavvicinamento a partire da giugno. Occhio poi al Newcastle, che potrebbe dover rimpiazzare Isak, prossimo al trasferimento. Ma anche Manchester United, in cerca di garanzie nel ruolo di centravanti e il Chelsea, che a gennaio lo aveva valutato nell'operazione che ha portato Renato Veiga in bianconero, sono mete da tenere in considerazione.Non sarà comunque una cessione semplice da orchestrare perché le cifre in ballo sono appunto rilevanti. Soprattutto per quanto riguarda l'ingaggio di Vlahovic ma anche la Juventus non vorrebbe svendere l'attaccante. Anche per questo, la mossa di Tudor di puntare sul giocatore può portare benefici perché se Vlahovic farà un finale di stagione importante, segnando, allora la sua valutazione risalirà, o almeno, non continuerà a scendere come invece sta accadendo da tempo. Il club bianconero, riporta il quotidiano,. Circa la metà di quanto lo ha pagato pochi anni fa ma comunque una somma che farebbe molto bene alle casse della società.