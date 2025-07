Gazzetta - Vlahovic è il preferito del Milan per l'attacco: la situazione

AFP or Licensors

Dejan Savicevic si è espresso: fosse per lui , ildi Massimiliano Allegri dovrebbe andare subito all'assalto di, in uscita dallache lo considera completamente fuori dal progetto. Ma come stanno le cose con i rossoneri? Come scrive La Gazzetta dello Sport, il club meneghino avrebbe individuato nel serbo il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo, con la disponibilità a mettere sul piatto un’offerta significativa, pur prevedendo uno stipendio nettamente inferiore rispetto ai circa 12 milioni di euro netti che il giocatore dovrebbe percepire rimanendo a Torino nella prossima stagione.

Milan-Vlahovic, come stanno le cose

La posizione della Juventus

Il Milan potrebbe spingersi a offrire 6 milioni di euro netti annui, ai quali si aggiungerebbero bonus legati al numero di goal segnati e alla conquista dello Scudetto; inoltre, in caso di qualificazione alla Champions League, l’ingaggio crescerebbe nelle stagioni successive. Rimane però da risolvere la questione con la Juventus, che ha ancora a bilancio un ammortamento residuo di circa 19,5 milioni di euro per Vlahovic.I colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026 non hanno mai realmente preso slancio, e anche l’ipotesi di estendere l’accordo di un solo anno per poi cederlo in prestito con obbligo di riscatto a cifre contenute non entusiasma l’entourage del centravanti. Il Milan, dal canto suo, monitora la situazione e resta in attesa del momento giusto per affondare il colpo. Fenerbahce di Josè Mourinho permettendo…