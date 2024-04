Dusan Vlahovic sarà regolarmente in campo questa sera contro il Cagliari. La Juventus e Massimiliano Allegri puntano sull'attaccante serbo per ottenere il prima possibile la qualificazione in Champions. Vlahovic è reduce da un periodo negativo, visto che non segna da circa due mesi. Soprattutto nell'ultima gara, quella contro il Torino, ha ricevuto critiche per le occasioni fallite. Ma come ha affrontato questi giorni Dusan? Lo racconta la Gazzetta dello Sport. Per lui è stata una settimana di lavoro e di concentrazione, lontano dai social e dalle distrazioni. Nella sua testa c’è solo la Juventus e un finale di stagione che deve avere il sapore della consacrazione.