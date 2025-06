Gazzetta - Vlahovic blocca David: il serbo frena il mercato, i rapporti con la Juventus sono sempre più tesi

Getty Images

assomiglia sempre di più ad un rompicapo del quale non si conosce la soluzione. La situazione è sempre la stessa e non è cambiata di una virgola: l'attaccante serbo è considerato dalla Juventus un elemento sacrificabile, sia dal punto di vista tecnico che, soprattutto, per via di un discorso economico: Vlahovic, infatti, è legato alla Juventus per un altro anno di contratto e il suo maxi stipendio da 12 milioni di euro rappresenta un costo esoso che il club bianconero è deciso ad abbattere. Come? Cedendo il calciatore in estate. Il club piemontese, in tal senso, si accontenterebbe di circa 25 milioni, ma la strada sembra sempre più in salita.

Rischio fuori rosa?

Vlahovic blocca David e...Kolo Muani

A rendere il tutto estremamente complicato è la posizione dello stesso Vlahovic, il quale secondo La Gazzetta dello Sport, è irremovibile. DV9, infatti, vuole arrivare a scadenza e la sua intenzione sarebbe appunto quella di non muoversi da Torino e di onorare fino alla fine e fino all'ultimo centesimo il contratto che lo lega alla Vecchia Signora. Se da un lato mancano offerte concrete nei suoi confronti, Vlahovic non sembra disposto ad aprire ai timidi approcci dei due club che hanno provato quantomeno a bussare alla porta: la pista Milan è tramontata praticamente subito a causa dei costi elevati, mentre l'opzione Fenerbahce non scalda minimamente il serbo, nonostante José Mourinho sarebbe disposto a fare follie per averlo.In tutto questo, chi rischia di pagare tale situazione a carissimo prezzo è proprio la Juventus: da un lato i bianconeri, in caso di permanenza di Vlahovic, avrebbero l'amara certezza di perdere a zero un giocatore pagato 80 milioni solamente tre anni fa e dall'altro il rischio è che continuare ad avere l'ex Fiorentina in rosa potrebbe portare a forti ripercussioni su un mercato che rischia di impantanarsi proprio se non dovesse essere trovata una soluzione che sblocchi lo stallo relativo al classe 2000 che veste la maglia numero 9.Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe provare ad optare per una soluzione estrema qualora la situazione continuasse a non sbloccarsi. L'atteso confronto tra Vlahovic e Comolli non c'è ancora stato e se queste sono le premesse non sarà facile convincerlo ad andare via o a rinnovare al ribasso. Se Dusan dovesse impuntarsi ecco che la Juve potrebbe pensare ad una mossa molto forte, ovvero applicare il metodo utilizzato con Chiesa: mettere il giocatore fuori rosa, in modo da provare a forzarne l'uscita.Per quanto riguarda il numero 9 del futuro, la Juventus ha già individuato chi dovrà essere l'erede dell'attaccante serbo: il nome in cima alla lista è quello di Jonathan David, attaccante che dal 1° luglio sarà a tutti gli effetti un calciatore svincolato. L'intesa con l'attaccante canadese è ormai vicina ma il suo stipendio (potenzialmente da 6 milioni più bonus) rischia di diventare un peso complicato da sostenere se la Juve non dovesse riuscire a liberarsi di quello decisamente più pesante di Vlahovic. La compresenza di Vlahovic e David, inoltre, rischia anche di complicare la permanenza di Randal Kolo Muani, attaccante francese che la Juve vorrebbe trattenere anche dopo il Mondiale per Club.