Secondo Tuttosport, non è da escludere che con qualche giorno di allenamenti a disposizione prima della partita Paoloprovi a variare subito qualcosa dal punto di vista tattico nellache sabato scenderà in campo contro il: per esempio potrebbe testare ilvarato lunedì a inizio ripresa contro il Bologna, quando ha inserito Kenanper Federico Gatti, andando a cercare quell’episodio che, come aveva detto a Federico Chiesa, avrebbe potuto cambiare la partita. Detto fatto. Al tecnico uruguaiano piacerebbe molto chiudere in bellezza la sua breve esperienza sulla panchina della Juventus.