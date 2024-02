Juve, le scelte di Allegri contro l'Inter

Chiesa o Yildiz?

La Juventus si allenerà di mattina, sia oggi, che domani, poi la conferenza di Massimilianoe la partenza nel pomeriggio per Milano. Domenica mattina il risveglio muscolare in palestra, pranzo e riunione tecnica pomeridiana in cui solitamente il tecnico comunica la formazione. Questi i prossimi passi della Juve per arrivare alla super sfida contro l'Inter, in programma domenica sera alle 20:45. Da qui a quel momento, Allegri - che ha caricato la squadra con un lungo discorso - dovrà sciogliere i pochi dubbi di formazione che ancora ha.La Juve ritrova le sue certezze, quella in difesa,(fuori con l'Empoli perché diffidato) e soprattutto il leader a centrocampo,di nuovo disponibile dopo i problemi muscolari. Il reparto arretrato sarà quindi quello titolare, composto da Bremer e Gatti oltre al brasiliano. Così come in mezzo al campo si forma di nuovo il terzetto Mckennie, Locatelli e Rabiot. Se Cambiaso è sicuro di un posto, secondo la Gazzetta dello Sport, Timothy Weah insidia Filip Kostic. Se Allegri opterà per lo statunitense, allora Cambiaso tornerebbe a giocare sulla fascia sinistra.La grande incognita per Allegri però riguarda, ce ha saltato le ultime partite per i problemi al ginocchio. L'attaccante italiano si è allenato per tutta la settimana con la squadra e le sensazioni sono confortanti. Max dovrà decidere se schierarlo dall'inizio o partire con Kenan Yildiz. Da questa scelta, si potrà capire anche un po' di più come la Juve affronterà l'Inter, avendo i due caratteristiche diverse. Una certezza, la Juve e Allegri ce l'hanno però, è Dusan Vlahovic, che nel momento più importante, cerca il gol più importante, quello che può di nuovo ribaltare tutto il campionato.